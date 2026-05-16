Юрист объяснил, можно ли есть товар до оплаты в магазине

Юрист Моисеев заявил, что еду и напитки до оплаты на кассе нельзя употреблять
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Покупатель формально не имеет права употреблять товар в магазине до его оплаты, поскольку до покупки он не считается его собственностью. Об этом ТАСС рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.

Юрист обратил внимание, что при этом российское законодательство напрямую не запрещает и не разрешает употребление товара до оплаты. Однако формально человек не может использовать товар по назначению, пока не оплатил его и не стал владельцем.

Эксперт добавил, что ответственность может наступить в случаях, когда покупатель съел или использовал товар и покинул магазин, не рассчитавшись за него. В таком случае действия могут квалифицировать как мелкое хищение по статье 7.27 КоАП РФ.

Тем не менее Моисеев уточнил, что на практике необходимо доказать намерение не оплачивать товар. По его словам, подобные ситуации обычно связаны с попыткой вынести продукцию или употребить ее без оплаты уже после выхода из торгового зала.

Ранее юристы предупреждали о возможности ареста за присвоение бесплатных пакетов в магазинах.

 
