В Приморье титулованную лошадь арестовали из-за травмы школьницы

В Приморье суд обязал предпринимательницу выплатить компенсацию за травму несовершеннолетней в конюшне. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, лошадь лягнула 16-летнюю школьницу.

«Ее госпитализировали с переломом челюсти и закрытой черепно‑мозговой травмой», – сообщается в публикации.

Владелица конюшни обратилась к кадрам с камер видеонаблюдения. По ним якобы заметно, что девушка без разрешения подошла к лошади, не надела на нее всю необходимую экипировку и вывела на прогулку.

Несмотря на это обстоятельство, мать несовершеннолетней обратилась в полицию. В результате предпринимательнице пришлось пройти несколько инстанций, которые признавали ее виновной.

Нанесенный здоровью школьницы вред оценили как средней степени тяжести. Женщину обязали выплатить 350 тысяч рублей в качестве компенсации. Также у нее арестовали самую дорогую лошадь – титулованного мерина Ван Хельсинга.

Ранее в Тюмени три конюшни сгорели в серии странных пожаров.

 
