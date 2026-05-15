Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

В Кемеровской области после взрыва на заводе не спасли одного человека

Ростехнадзор выяснит обстоятельства взрыва на заводе «Знамя» в Киселевске
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Авария произошла на заводе по производству взрывчатки «Знамя» в городе Киселевске в Кемеровской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Сибирское управление Ростехнадзора.

В ведомстве уточнили, что взрыв зафиксировали 23 апреля. Он произошел во время проведения работ на полигоне по уничтожению отходов производства эмульсионных взрывчатых материалов сжиганием. В результате один работник получил серьезные травмы, его спасти не удалось.

«Создана комиссия под председательством заместителя руководителя Сибирского управления Ростехнадзора по расследованию обстоятельств и причин аварии и несчастного случая», — говорится в заявлении.

Из него следует, что специалисты пока не завершили расследование.

13 мая на хладокомбинате в Челябинске произошла утечка аммиака. Причиной стал свищ на аммиакопроводе. Сотрудники предприятия самостоятельно выявили повреждение и оперативно ликвидировали утечку, но часть газа все же попала в атмосферный воздух и распространилась по ближайшей территории. Как рассказали в министерстве экологии Челябинской области, никто из людей не пострадал.

Ранее авария произошла на химическом заводе в США.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!