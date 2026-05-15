В Кемеровской области после взрыва на заводе не спасли одного человека

Авария произошла на заводе по производству взрывчатки «Знамя» в городе Киселевске в Кемеровской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Сибирское управление Ростехнадзора.

В ведомстве уточнили, что взрыв зафиксировали 23 апреля. Он произошел во время проведения работ на полигоне по уничтожению отходов производства эмульсионных взрывчатых материалов сжиганием. В результате один работник получил серьезные травмы, его спасти не удалось.

«Создана комиссия под председательством заместителя руководителя Сибирского управления Ростехнадзора по расследованию обстоятельств и причин аварии и несчастного случая», — говорится в заявлении.

Из него следует, что специалисты пока не завершили расследование.

13 мая на хладокомбинате в Челябинске произошла утечка аммиака. Причиной стал свищ на аммиакопроводе. Сотрудники предприятия самостоятельно выявили повреждение и оперативно ликвидировали утечку, но часть газа все же попала в атмосферный воздух и распространилась по ближайшей территории. Как рассказали в министерстве экологии Челябинской области, никто из людей не пострадал.

Ранее авария произошла на химическом заводе в США.