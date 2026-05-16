В Оренбурге пара зверски избила подростка до потери сознания

В Оренбурге молодые люди предстанут перед судом за нападение на подростка. Об этом сообщает Промышленный районный суд города.

По версии следствия, одна из фигуранток обвинила школьницу в том, что та отправила ей сообщение с оскорблениями матери. Чтобы показать, что не делала этого, подросток пришла на встречу и продемонстрировала телефон. Рядом также находился 19-летний знакомый агрессорши.

Так как пара изначально задумала все это для похищения техники, они выхватили у девушки телефон. После этого девушка сначала избила лицо пострадавшей, затем ударила коленом по голове. Пострадавшая потеряла сознание, но, очнувшись, поняла, что ей продолжают наносить удары. Происходящее на видео снимал знакомый.

«Когда обвиняемая прекратила избиение, потерпевшая попросила вернуть ее мобильный телефон, на что второй обвиняемый ответил отказом», – сообщается в публикации.

В отношении молодого человека и женщины возбудили уголовное дело по статье о разбое. Материалы уже переданы в суд, в скором времени пройдет заседание.

