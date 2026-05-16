Имам прикидывался обладателем магических сил, чтобы насиловать веривших ему девочек

54-летнего бывшего имама из общины в Лондоне приговорили к пожизненному заключению за насилие над верующими. Об этом сообщает NDTV World.

По данным издания, фигурант намеренно выбирал девочек из круга, в котором его уважали и доверяли его словам. С пострадавшими он встречался в уединенных местах или у них дома. Во время «обряда» он притворялся одержимым или духом, после чего подвергал насилию.

Они верили, что, если кто-то узнает о насилии, которое, как они верили, было проявлением духовных сил имама, им будет причинен вред с помощью «черной магии».

Всего от рук мужчины пострадал 21 человек, самой младшей девочке было 12 лет. Правоохранители узнали о преступлениях мужчины только в 2018-м году, когда одна из девочек рассказала о насилии учителю в школе. Сам имам говорил, что пострадавшие выдумали свои истории из мести.

Мужчину приговорили к пожизненному заключению. Просить о досрочном освобождении он сможет только через 20 лет.

Ранее дядя продал мужчинам осиротевших племянниц, чтобы те насиловали их и снимали видео.

 
