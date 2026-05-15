Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Пассажира задержали за выкуренную сигарету на борту российского самолета

Пассажир выкурил сигарету во время полета из Иркутска в Хабаровск и поплатился

Пассажир авиарейса из Иркутска в Хабаровск выкурил сигарету во время полета и поплатился, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

Наряд транспортной полиции был вызван на борт после сообщения о курении. По прибытии сотрудники выяснили, что 27‑летний житель Южно‑Сахалинска нарушил установленный федеральный запрет на курение в воздушных судах, выкурив сигарету в туалете самолета.

В отношении пассажира составили административный протокол по статье 6.24 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф до 1500 рублей. Кроме того, авиакомпания также вправе включить мужчину в «черный список» и отказать ему в посадке на будущие рейсы в соответствии с действующими правилами.

В прошлом месяце мужчина устроил драку в Шанхайском Диснейленде после просьбы перестать курить. Инцидент произошел в воскресенье, 26 апреля, в районе Диснейтаун после того, как 34-летний Сюй закурил на открытой площадке рядом с детскими колясками, игнорируя запрет на курение в отведенных для этого местах. Когда очевидец сделал ему замечание, Сюй набросился на него с кулаками и нанес удар ногой. В итоге на место прибыла полиция, Сюй извинился и выплатил пострадавшему компенсацию в пятизначную сумму.

Ранее два подростка прикурили от Вечного огня на Урале.

 
Теперь вы знаете
Налог на курьеров, закрытие магазинов и проблема неплатежей. Деловые новости недели
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!