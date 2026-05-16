Россиянам назвали единственный выгодный кредит сейчас

Финэксперт Шамилова: единственный выгодный кредит сегодня — только ипотека
Говорить, что кредит сегодня дороже или дешевле, чем кажется, не совсем верно. Потому что самое главное перед оформлением кредита — это учесть три важных момента: цели, сроки и трезво оценить свою личную (или семейную совокупно) шкалу доходов на срок кредита, рассказала «Газете.Ru» Алия Шамилова, архитектор финансовых решений.

«Выгодным кредитным предложением сегодня я вижу только ипотеку. Ключевая ставка ЦБ — 15%, она снизилась с пиковых значений с начала прошлого года на 28,6%. Рубль при этом сейчас крепкий и создает хорошее окно возможностей фиксировать условия для долгосрочных покупок. Ставка ЦБ определяется прежде всего инфляцией, прогноз на 2026 год — 4,5–5,5% по итогам года при целевой инфляции в 4%. Реальная инфляция, которую мы ощущаем на себе, как правило, выше официальной за счет роста цен на продукты, услуги и жилье», — объяснила она.

Ставки по ипотекам от 2-6% по льготным программам до 18-23% по стандартным.
Реальная ставка (номинальная за вычетом инфляции) составляет примерно 14–15% без учета льготных программ. На первый взгляд дорого. Однако именно здесь заметна асимметрия кредитного рынка: долг обесценивается быстрее, чем кажется.

«К примеру один из типичных кейсов: заемщик оформил ипотеку три года назад: 5 миллионов рублей на 30 лет под 15%. Ежемесячный платеж — 63 тысячи. Сегодня он платит ровно столько же, но его зарплата за 3 года выросла на треть (согласно Росстату, такой рост был в среднем по стране), а стоимость квартиры взлетела на 25-35% вместе с рынком недвижимости», — сказала эксперт.

Если разумно подойти к кредиту, то его можно рефинансировать ежегодно, когда ставки пойдут вниз, снижая долговую нагрузку. С чистой кредитной историей банки одобряют рефинансирование относительно легко: решение за минуты, полный цикл за 2-4 недели, и ставка уже не 15%, а 10%.

«Именно поэтому ипотека остается самым рациональным долгосрочным инструментом. Жилье растет в цене быстрее инфляции, а длинный срок (20–30 лет) усиливает эффект обесценивания долга. Не стоит забывать, что и рубль, привязанный к экспортным товарам в исторической перспективе демонстрирует ослабление, несмотря на периоды укрепления, это делает платеж по ипотеке с годами все легче при условии сохранения роста зарплат и рынка недвижимости. Вывод: если есть возможности покупки жилья, то правильное время - это всегда сейчас, не дожидаясь «лучшего» потом. И это мы еще молчим про ремонт и доступность товаров. Поэтому многие люди не спешат закрывать ипотеку досрочно, понимая, что цена месячного платежа с годами становится все меньше в психологическом и реальном выражении», — заявила специалист.

С потребительскими и автокредитами ситуация иная: короткий срок и отсутствие растущего в цене актива делают их менее выгодными сейчас. Оформляя кредит на бытовую технику или новое авто, через пару лет заемщик получает актив по сниженной на рынке цене и переплату по банковским процентам.

«Ключевой вопрос — ваши доходы. Если они растут хотя бы на уровне рынка, долгосрочная ипотека превращается из бремени в стратегический инструмент. Инфляция, рост зарплат, цены на недвижимость и ослабление рубля совместно снижают реальную стоимость долга», — пояснила эксперт.

В 2026 году разумно не отказываться от кредита, а грамотно им управлять: фиксировать ставку сейчас и сохранять возможность рефинансирования. Реальная цена долга сегодня заметно ниже, чем показывает банковский калькулятор, резюмировала она.

