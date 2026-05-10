Названы категории россиян, которым противопоказаны кредиты

Юлия Кузнецова, инвестиционный советник, основатель университета «Финансология», в беседе с «Газетой.Ru» перечислила категории граждан, которым не стоит брать кредит даже при стабильном доходе.

По ее словам, многие думают: «Я зарабатываю нормально, значит, могу себе позволить платить». Но на практике все немного сложнее. Важен не только размер дохода, а то, насколько он устойчивый и как человек управляет своими деньгами. Сколько и куда он тратит, какой бюджет у него? И насколько он устойчив финансово.

«В первую очередь кредиты противопоказаны тем, у кого нет финансовой подушки. Если у человека нет накоплений хотя бы на несколько месяцев жизни, он становится очень уязвим. Любая неожиданная ситуация, например, болезнь, потеря работы, задержка зарплаты – и платить по кредиту уже нечем. В этот момент кредит из удобного инструмента превращается в серьезную проблему», — объяснила она.

Вторая группа людей с нестабильным доходом. Это предприниматели, фрилансеры, люди с бонусами и процентами от сделок. В один месяц доход высокий, в другой ниже. В среднем вроде бы все хорошо, но кредит требует регулярных платежей. И если в какой-то момент доход проседает, начинается стресс и поиск денег, где взять, чтобы закрыть платеж.

«Очень важный момент — это финансовые привычки. Если человек живет от зарплаты до зарплаты, регулярно тратит больше, чем зарабатывает, пользуется кредитной картой, чтобы дотянуть до конца месяца, то новый кредит только усугубит ситуацию. Это уже не про доход, а про поведение. В таких случаях кредит часто становится началом долговой спирали», — подчеркнула Кузнецова.

Еще одна категория людей с уже высокой долговой нагрузкой. Даже при хорошем доходе, если значительная его часть уходит на выплаты, это создает постоянное давление. Любое изменение в жизни и баланс рушится. Безопасным считается уровень, когда на кредиты уходит не больше 30–40% дохода. Все, что выше — уже зона риска.

«Также кредиты не стоит брать тем, кто до конца не понимает, сколько они реально стоят. Часто люди смотрят только на ежемесячный платеж и не считают общую переплату. В итоге кажется, что все посильно, а через пару лет выясняется, что переплата огромная. Это разочарование и ощущение, что деньги просто уходят. Наступает своего рода отчаянье, что ты живешь и работаешь только ради своего кредита», — заявила эксперт.

И, пожалуй, самое важное — это цель кредита. Если он берется на импульсивную покупку или чтобы поддержать привычный уровень жизни, это плохой сигнал. Кредит должен быть частью стратегии, а не способом закрыть текущие желания.

«Кредит про устойчивость, дисциплину и понимание своих денег и свой бюджет. Если человек не понимает, куда уходит каждая копейка, то с этим есть проблемы, даже хороший доход не спасает, так как с увеличением дохода и растут расходы. Важно не только понимать, сколько ты зарабатываешь, но и куда тратишь. И только при полном понимании своего бюджета, подушки безопасности можно взять кредит, но важно, чтобы данный кредит не был больше 20% дохода. И тогда шансы его погасить намного выше», — резюмировала она.

