Психиатр объяснил, почему дачный сезон часто заканчивается запоями

С началом дачного сезона многие россияне меняют привычный ритм жизни: больше времени за городом, встречи с друзьями, отдых на природе. Однако именно в этот период врачи фиксируют рост запоев и обращений, связанных с алкогольной зависимостью. О том, почему это происходит, «Газете.Ru» рассказал психиатр клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский.

Ключевая проблема дачного формата — в изменении структуры употребления. В городе алкоголь чаще привязан к конкретным поводам, тогда как за городом он становится частью повседневного сценария.

«На даче человек начинает пить не по событию, а по ситуации — «к обеду», «на воздухе», «за компанию». В итоге употребление становится ежедневным», — отметил Рудковский.

Такой формат воспринимается как безопасный, поскольку речь часто идет о небольших дозах и отсутствии выраженного опьянения. Однако именно регулярность, по словам врача, формирует основной риск.

«Организм не успевает восстановиться. Даже если человек не напивается, ежедневное употребление в течение нескольких дней подряд создает нагрузку, которая может привести к запою», — пояснил специалист.

Дополнительным фактором становится отсутствие привычных ограничений. За городом снижается контроль за временем, режимом сна и общим состоянием.

«Нет четкого графика, меньше внешнего контроля. Человек может не отслеживать, сколько дней подряд он употребляет алкоголь», — подчеркнул эксперт.

В результате формируется так называемая «серия употребления» — несколько дней подряд, которые постепенно переходят в запойное состояние. При этом человек может не фиксировать момент, когда ситуация выходит из-под контроля.

«Запой редко начинается как осознанное решение. Это постепенный процесс: сначала «немного каждый день», затем увеличение частоты и объема», — отметил Рудковский.

Особенно уязвимы люди с уже существующей зависимостью или склонностью к ней. Для них дачный сезон становится триггером, который запускает срыв.

«Даже при длительном воздержании регулярное употребление в течение нескольких дней может вернуть прежнюю модель поведения», — пояснил врач.

По словам специалиста, важным фактором является и физиология. После нескольких дней употребления алкоголь начинает влиять на сон, уровень тревожности и общее состояние.

«Человек может чувствовать ухудшение самочувствия, но вместо паузы продолжает употребление, чтобы «стабилизироваться». Это один из механизмов формирования запоя», — добавил он.

Эксперт отметил, что есть признаки, на которые стоит обратить внимание: если употребление становится ежедневным, увеличивается объем, появляется потребность «выпить с утра» или сложно сделать перерыв — это уже сигнал риска.

«Самая распространенная ошибка — считать, что опасен только крепкий алкоголь или сильное опьянение. На практике именно ежедневное употребление становится основной причиной запоев», — подчеркнул Рудковский.

По словам врача, ключевой принцип профилактики — избегать непрерывных серий употребления.

«Алкоголь не должен становиться частью каждого дня. Даже несколько дней подряд могут запустить процесс, который сложно остановить без помощи», — заключил специалист.

