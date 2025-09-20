Названы продукты, провоцирующие ожирение печени

Ожирение печени (жировой гепатоз) — довольно распространенная проблема, особенно среди людей с лишним весом, которая может представлять серьезную угрозу для здоровья. Врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Наталья Панина рассказала «Газете.Ru», какие продукты и привычки повышают риск развития ожирения печени.

По словам Паниной, ожирение печени диагностируется, когда более 5% клеток органа накапливают жир. Причем вовсе необязательно, чтобы у человека был лишний вес. Главная опасность этого заболевания заключается в том, что оно повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и может привести к циррозу.

Одним из главных факторов риска развития жирового гепатоза является регулярное употребление алкоголя.

«И речь вовсе не о злоупотреблении алкоголем. Достаточно регулярно выпивать больше 40 г этанола для мужчин и 20 г для женщин, чтобы повысить риск заболевания», — пояснила Панина.

Не меньшую опасность для печени, по ее словам, представляет избыток насыщенных жиров и трансжиров, которые содержатся в фастфуде и полуфабрикатах. Эти продукты способствуют росту «плохого» холестерина и создают нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему.

«Рекомендуется следить за тем, чтобы жиры составляли не более 30–35% от общей калорийности рациона. При этом половину от этого объема должны составлять растительные жиры», — подчеркнула врач.

Еще одним фактором риска развития жировой болезни печени является избыток фруктозы и простых углеводов, особенно если их источником служат сладкие напитки.

«Лучше отдавать предпочтение цельнозерновым крупам и необработанным злакам. Важно включать в рацион достаточное количество овощей и салатов, которые богаты клетчаткой — она помогает нормализовать жировой и углеводный обмен, а также поддерживать здоровье микрофлоры кишечника, что напрямую влияет на состояние печени», — добавила Панина.

