Врач объяснил, в каких случаях аллергия на цветение и пыльцу может довести до смерти

Во время весеннего и летнего цветений аллергики сталкиваются с непрекращающимся чиханием, зудом в глазах и заложенностью носа. В комментарии «Газете.Ru» врач-терапевт Юсуповской Больницы Андрей Костечко объяснил, что все это — проявления поллиноза или сенной лихорадки, сезонной аллергии на пыльцу растений, и в отдельных случаях он может привести к серьезным осложнениям.

В тяжелых случаях на фоне поллиноза может развиться аллергическая форма бронхиальной астмы. Прямое же летальное осложнение от самого поллиноза встречается крайне редко, подчеркивает врач-терапевт — однако опасность представляют его тяжелые проявления и осложнения.

К ним относятся, например, анафилактический шок (хотя такой сценарий при поллинозе крайне редок), тяжелый приступ аллергической бронхиальной астмы с острой дыхательной недостаточностью, либо отек Квинке, в том числе отек гортани, который нарушает проходимость дыхательных путей.

Врач-терапевт выделяет группы людей, которым несет особую опасность поллиноз: «Прежде всего это те, у кого уже диагностирована бронхиальная астма: попадание пыльцы может спровоцировать тяжелый приступ. Риску также подвержены люди с тяжелыми формами аллергических реакций в анамнезе,например, с ранее перенесенными отеком Квинке или анафилаксией. Опасность выше и для тех, у кого в прошлом отмечались какие‑либо осложнения на фоне поллиноза, а также для людей, не получающих адекватного лечения при выраженных симптомах».

Чтобы минимизировать контакт с пыльцой и снизить тяжесть симптомов, эксперт советует придерживаться ряда мер.

«В период активного цветения стоит ограничить пребывание на улице, особенно в ранние утренние часы — примерно с 9 до 11 часов, когда концентрация пыльцы в воздухе достигает максимума. Желательно избегать прогулок в парках, рощах и вдоль аллей. Если вы все-таки побывали на улице, по возвращении домой следует промыть глаза, нос и лицо, сменить одежду (на ней может оставаться пыльца) и принять душ. Также стоит держать помещение в чистоте, используя пылесос с HEPA‑фильтром», — отмечает врач.

Если симптомы поллиноза появились, лечение должен назначать только врач. Для постановки диагноза и подбора терапии могут потребоваться кожные пробы, общий анализ крови и исследование уровня иммуноглобулинов. В зависимости от результатов врач может рекомендовать антигистаминные препараты, топические глюкокортикостероиды, ингаляторы, сосудосуживающие средства или специфическую иммунотерапию.

