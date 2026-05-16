Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Врач объяснил, в каких случаях аллергия на цветение и пыльцу может довести до смерти

Врач Костечко: поллиноз может привести к отеку Квинке и бронхиальной астме
Budimir Jevtic/Shutterstock/FOTODOM

Во время весеннего и летнего цветений аллергики сталкиваются с непрекращающимся чиханием, зудом в глазах и заложенностью носа. В комментарии «Газете.Ru» врач-терапевт Юсуповской Больницы Андрей Костечко объяснил, что все это — проявления поллиноза или сенной лихорадки, сезонной аллергии на пыльцу растений, и в отдельных случаях он может привести к серьезным осложнениям.

В тяжелых случаях на фоне поллиноза может развиться аллергическая форма бронхиальной астмы. Прямое же летальное осложнение от самого поллиноза встречается крайне редко, подчеркивает врач-терапевт — однако опасность представляют его тяжелые проявления и осложнения.

К ним относятся, например, анафилактический шок (хотя такой сценарий при поллинозе крайне редок), тяжелый приступ аллергической бронхиальной астмы с острой дыхательной недостаточностью, либо отек Квинке, в том числе отек гортани, который нарушает проходимость дыхательных путей.

Врач-терапевт выделяет группы людей, которым несет особую опасность поллиноз: «Прежде всего это те, у кого уже диагностирована бронхиальная астма: попадание пыльцы может спровоцировать тяжелый приступ. Риску также подвержены люди с тяжелыми формами аллергических реакций в анамнезе,например, с ранее перенесенными отеком Квинке или анафилаксией. Опасность выше и для тех, у кого в прошлом отмечались какие‑либо осложнения на фоне поллиноза, а также для людей, не получающих адекватного лечения при выраженных симптомах».

Чтобы минимизировать контакт с пыльцой и снизить тяжесть симптомов, эксперт советует придерживаться ряда мер.

«В период активного цветения стоит ограничить пребывание на улице, особенно в ранние утренние часы — примерно с 9 до 11 часов, когда концентрация пыльцы в воздухе достигает максимума. Желательно избегать прогулок в парках, рощах и вдоль аллей. Если вы все-таки побывали на улице, по возвращении домой следует промыть глаза, нос и лицо, сменить одежду (на ней может оставаться пыльца) и принять душ. Также стоит держать помещение в чистоте, используя пылесос с HEPA‑фильтром», — отмечает врач.

Если симптомы поллиноза появились, лечение должен назначать только врач. Для постановки диагноза и подбора терапии могут потребоваться кожные пробы, общий анализ крови и исследование уровня иммуноглобулинов. В зависимости от результатов врач может рекомендовать антигистаминные препараты, топические глюкокортикостероиды, ингаляторы, сосудосуживающие средства или специфическую иммунотерапию.

Ранее были перечислены самые опасные для россиян аллергены весной.

 
Теперь вы знаете
Налог на курьеров, закрытие магазинов и проблема неплатежей. Деловые новости недели
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!