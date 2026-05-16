Россиян призвали не удобрять растения картофельными очистками и яичной скорлупой

Идея «накормить» растение остатками еды кажется логичной: в овощах и фруктах есть вещества, которые могут удобрить почву. Но органические отходы могут стать даже опасным удобрением, рассказала «Газете.Ru» кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Чаще всего в ход идут овощные очистки, вода после варки картофеля или круп, остатки супа, яичная скорлупа. Однако растение усваивает питание только в виде растворенных ионов. Очистки и кусочки овощей — это сложные органические структуры, где элементы связаны в белках, клетчатке, пектине. Пока микроорганизмы не разложат их до простых соединений, корни не могут использовать эти вещества. Если сырые остатки закапывают прямо в горшок, в почве запускается активное микробиологическое разложение. Бактерии потребляют кислород и выделяют органические кислоты, аммиак, углекислый газ. В ограниченном объеме горшка это быстро меняет газовый режим и кислотность почвы», — объяснила она.

Снижение содержания кислорода в субстрате отражается на клеточном дыхании корней. Нарушается работа митохондрий, падает синтез АТФ, замедляется транспорт ионов через мембраны. Внешне это выглядит как вялость листьев при влажной почве, пожелтение или остановка роста. Человек увеличивает полив, считая, что растение пересохло, но избыток воды дополнительно вытесняет воздух из пор субстрата. Получается замкнутый круг: чем больше органики и влаги, тем хуже функционируют корни.

«Вода после варки картофеля или круп тоже не всегда бывает безопасной для растений. Добавление в почву подсоленной воды может вызвать осмотический стресс у растения: высокая концентрация растворенных солей повышает осмотическое давление почвенного раствора, и корням становится сложнее поглощать воду. Клетки теряют тургор, края листьев могут начать подсыхать. Кроме того, в отваре картофеля и круп присутствуют крахмалы и растворимые органические вещества, которые служат субстратом для роста микрофлоры. При регулярном использовании это приводит к закислению и уплотнению верхнего слоя почвы», — предупредила Золотарева.

Яичная скорлупа часто воспринимают как источник кальция. Однако карбонат кальция практически нерастворим в нейтральной среде. В горшке он начинает медленно реагировать только при выраженном подкислении субстрата. Это длительный процесс, и мгновенного восполнения дефицита кальция не происходит. Зато крупные фрагменты скорлупы могут механически уплотнять верхний слой и нарушать равномерность увлажнения.

«Следует помнить, что органические отходы становятся полноценным удобрением после прохождения процесса компостирования. Во время этого процесса сложные молекулы распадаются, часть азота переходит в аммонийную и нитратную форму, формируются гумусовые соединения. Выдерживание компоста при высокой температуре подавляет рост нежелательной микрофлоры. В результате получается субстрат с предсказуемым химическим составом», — заметила эксперт.

В условиях квартиры полноценный компостный цикл реализовать трудно. Поэтому при уходе за комнатными растениями безопаснее использовать готовые удобрения с известной концентрацией действующих веществ. Если применяются кухонные остатки, их необходимо предварительно полностью высушить, измельчить и вносить в минимальном количестве, наблюдая за состоянием листьев и почвы. Любое появление запаха, роста плесневых грибов или устойчивого уплотнения субстрата означает, что в горшке идет активное разложение внесенных остатков пищи, а не питание растения.

