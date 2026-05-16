IT-эксперт объяснил, как безопасно перенести все данные из Telegram

Дальнейшая судьба Telegram пока неизвестна, однако не лишним будет сохранить нужные данные из мессенджера. Здесь на помощь приходят инструменты для выгрузки, переноса и хранения данных, рассказал «Газете.Ru» IT-эксперт агентства Lotus Александр Панфилов.

Функционал выгрузки данных предусмотрен в самом Telegram. Чтобы это сделать, понадобится компьютер или ноутбук и десктопная версия мессенджера. Экспортировать можно как весь архив переписок, так и конкретные чаты.

Чтобы сохранить содержимое, необходимо перейти в «Настройки», затем в «Продвинутые настройки» и найти в конце списка «Экспорт данных из Telegram». После нажатия этой кнопки Telegram предложит варианты сохранения — только личные переписки, только частные или публичные каналы, либо все вместе. Стоит понимать, что время загрузки зависит от объема данных, и скачивание может занять от пары минут до нескольких часов, предупреждает эксперт.

Далее нужно выбрать формат экспорта — универсальный HTML, JSON для разработчиков или в двух вариантах — и нажать кнопку «Экспортировать». Также это действие нужно будет подтвердить на смартфоне. Архив переписок сохранится в отдельных папках на компьютере в виде пронумерованных чатов — оригинальные названия, к сожалению, не останутся.

Чтобы сохранить конкретную переписку, необходимо зайти в нужный чат, выбрать в настройках кнопку «Экспорт истории чата» и отметить параметры — скачать только текст или также фотографии, видео, голосовые и видеосообщения, гифки, стикеры, файлы. Каждый пункт можно выбрать отдельно. Затем нужно нажать «Экспортировать», и чат сохранится на компьютере.

Поскольку объем данных может быть довольно большим, особенно если скачивать весь архив, стоит также позаботиться о хранении этой информации. Держать такие файлы можно непосредственно на компьютере — на его внутреннем жестком диске или SSD. Это даст максимальную скорость доступа к данным — открыть любой файл можно за секунду и работать с ним даже без подключения к интернету, что особенно удобно для повседневного использования. Однако этот способ несет самые большие риски: жесткий диск может выйти из строя, а сам компьютер – быть украден или заражен. Некоторые вирусы-шифровальщики способны сделать все файлы на устройстве недоступными за несколько минут, и если это единственная копия архива, он будет утрачен навсегда, предупреждает эксперт.

Внешний жесткий диск частично избавляет от этих проблем и экономит место на компьютере, так как его можно подключить только на время копирования, а затем физически отключить и убрать в другое место, например, в сейф для максимальной сохранности. Это защитит данные от кражи и заражения. Но при этом внешний диск остается физическим устройством, которое боится ударов, падений, заливов и тоже может неожиданно сломаться. К тому же, каждый раз подключать его ради поиска одного файла может быть не совсем удобно.

Есть еще один вариант, сочетающий в себе плюсы внутреннего и внешнего жесткого диска — это облачное хранилище. В этом случае речь идет о переносе данных из Telegram. Чаще всего нужно установить приложение или открыть суперапп, авторизоваться и выбрать функцию переноса из Telegram. Далее следовать инструкциям.

По сути, это просто еще один способ не хранить весь архив только на устройстве и не заниматься ручной сортировкой файлов. Облачное хранилище обеспечит максимальную сохранность данных благодаря тому, что файлы дублируются на множестве серверов в разных дата-центрах, и им не страшны ни пожары, ни кражи, ни поломки техники. Получить доступ к архиву можно с любого устройства, будь то телефон или чужой компьютер.

Главными недостатками можно считать время, необходимое для загрузки и обработки большого объема данных на серверах, а также ежемесячную плату за дополнительное место, поскольку бесплатных тарифов, скорее всего, не хватит для хранения объемного архива. При этом перенос данных происходит через серверную инфраструктуру сервиса и не расходует мобильный или другой пользовательский интернет-трафик. Однако это оправдано, если речь идет о надежном хранении большого количества важной информации, подчеркивает Александр Панфилов.

