Пожилая женщина отдала мошенникам почти 3 млн рублей в ожидании повышения пенсии

СК: пенсионерка потеряла более 2,7 млн, поверив в скорое повышение пенсии
Александр Кряжев/РИА Новости

Подросток приехал в Калининградскую область из Краснодарского края и обманул местную жительницу, сообщили в СУ СК России по области.

По версии следствия, в конце апреля 2026 года 17-летний юноша приехал в регион как курьер телефонных мошенников, чтобы забирать обманным путем деньги у пожилых людей.

В мае злоумышленники связались с 78‑летней женщиной из Правдинска, убедив ее, что якобы существует возможность повысить пенсию.

После получения ее персональных данных они стали звонить пенсионерке под видом сотрудников правоохранительных органов, убеждая, что «на ее имя оформлена доверенность», с помощью которой финансируется недружественное государство.

Женщине предложили «поучаствовать в операции по изобличению преступников», после чего она передала курьеру более 2,7 млн рублей, которые он перечислил на реквизиты неустановленных лиц.

В настоящее время подозреваемый задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение, суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по делу продолжается.

Ранее нижегородская школьница испугалась за родителей и отдала мошенникам 11 млн рублей.

 
