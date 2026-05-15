Подростка из Нижнего Новгорода нашли спустя восемь дней

МВД: нижегородского подростка на велосипеде нашли после поездки во Владимир
16-летнего подростка из Нижнего Новгорода нашли спустя восемь дней во Владимире. Об этом сообщает РИА Новостисо ссылкой на региональное МВД.

«Молодой человек был обнаружен в Павловском районе Нижегородской области. По ориентировке, разосланной всем наружным и оперативным службам ОВД, мальчика узнали и остановили госавтоинспекторы, когда он передвигался на своем велосипеде», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что подросток путешествовал на велосипеде с 7 мая. Он выехал из садового товарищества «Мичуринец» в Кстовском районе, после чего пропал.

В ближайшее время его передадут законным представителям, каких-либо противоправных действий в отношении юноши не совершалось.

