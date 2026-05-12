Врач тайно фотографировал обнаженных пациенток и попал под суд

Врач получил реальный срок за тысячи фото пациенток, сделанных без их разрешения

В Германии врача осудили за тайную съемку пациенток во время приема, сообщает Bild.

Доктор Ханно Х., 43‑летний врач из Нижней Саксонии, попал под суд за то, что в период с 2018-го по 2022 год тайно фотографировал и снимал на видео пациенток, в том числе частично обнаженных.

По данным обвинения, мужчина заставлял женщин раздеваться «под предлогом лечения подвижности», а затем снимал их с помощью смартфона, делающего автоматические снимки. Среди жертв были несовершеннолетние, самой младшей — 10 лет.

Пациентка, обнаружившая телефон в процедурном кабинете, обратилась в полицию. В ходе обыска изъяли тысячи изображений, многие с фокусом на интимные зоны без медицинского обоснования.

Известно, что врач страдал психическим расстройством, некоторое время находился в психиатрической клинике и не работал с 2022 года. Однако судья отказался направлять его в психиатрические учреждения, приговорил к 5,5 года лишения свободы и пожизненному запрету на лечение женщин и девочек.

