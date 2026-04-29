Туристку задержали в Таиланде за попытку вывезти из страны 30 черепах под одеждой

В аэропорту Бангкока под одеждой у пассажирки нашли почти 30 живых черепах
Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation

Гражданку Тайваня задержали в аэропорту Бангкока с 30 индийскими звездчатыми черепахами, привязанными к ее телу, сообщает издание The Online Citizen.

Утром 28 апреля в зоне досмотра аэропорта Суварнабхуми таможенники обратили внимание на 19-летнюю пассажирку, которая летела рейсом VietJet Air VZ568 в Тайбэй.

Сотрудники обнаружили, что девушка прятала под одеждой черепах. Они были обмотаны клейкой лентой для ограничения движений, помещены по отдельности в тканевые мешочки и привязаны к ее телу.

Из 30 пресмыкающихся вида Geochelone elegans (звездчатая черепаха), внесенного в список СИТЕС, 29 были живы. Животных изъяли и передали в управление по охране природы для оказания ветеринарной помощи и проведения экспертизы.

Туристке грозят обвинения по трем отдельным тайским законам, включая несанкционированный вывоз охраняемых видов дикой природы и перевозку животных без необходимого разрешения. Расследование продолжается.

Ранее иностранец купил в Москве сотни шкур хорька, пытался увезти их в Китай, но попался на таможне.

 
