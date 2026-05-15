В Белгороде увеличилось число пострадавших в результате атаки ВСУ на многоквартирный дом

В Белгороде число пострадавших при атаке ВСУ на жилой дом выросло до девяти

Число пострадавших при атаке ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде выросло до девяти. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

«Трое пострадавших были доставлены в городскую больницу №2 г. Белгорода, где у них диагностированы акубаротравмы и осколочные ранения разных частей тела», — говорится в публикации.

Также в оперштабе рассказали, что еще одному мужчине помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался.

В настоящее время на месте инцидента продолжается работа оперативных служб и ситуационного центра.

15 мая беспилотник украинских войск атаковал многоквартирный жилой дом в Белгороде. Изначально сообщалось о ранении четверых мирных жителей. Трехлетнюю девочку с осколочными ранениями плеча, грудной клетки и ноги направили в детскую областную клиническую больницу. Кроме того, в результате детонации загорелись несколько балконов. Сотрудники МЧС потушили пожар.

