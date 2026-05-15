Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

В Белгороде увеличилось число пострадавших в результате атаки ВСУ на многоквартирный дом

В Белгороде число пострадавших при атаке ВСУ на жилой дом выросло до девяти
Telegram-канал «Оперштаб Белгородской области»

Число пострадавших при атаке ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде выросло до девяти. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

«Трое пострадавших были доставлены в городскую больницу №2 г. Белгорода, где у них диагностированы акубаротравмы и осколочные ранения разных частей тела», — говорится в публикации.

Также в оперштабе рассказали, что еще одному мужчине помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался.

В настоящее время на месте инцидента продолжается работа оперативных служб и ситуационного центра.

15 мая беспилотник украинских войск атаковал многоквартирный жилой дом в Белгороде. Изначально сообщалось о ранении четверых мирных жителей. Трехлетнюю девочку с осколочными ранениями плеча, грудной клетки и ноги направили в детскую областную клиническую больницу. Кроме того, в результате детонации загорелись несколько балконов. Сотрудники МЧС потушили пожар.

Ранее в Рязани ввели режим ЧС после атаки БПЛА.

 
Теперь вы знаете
Налог на курьеров, закрытие магазинов и проблема неплатежей. Деловые новости недели
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!