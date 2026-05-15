Студент-насильник из Москвы выслушал приговор за «смачный поцелуй»

Студент изнасиловал 14-летнюю школьницу в московском парке и получил срок
Суд лишил свободы 21‑летнего студента академии противопожарной службы, который надругался над 14-летней школьницей на первом свидании. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на ГСУ СКР по Москве.

По данным следствия, молодой человек познакомился с потерпевшей в интернете, предложив ей оказать ему «платные услуги». В переписке он называл сумму в 25 тыс. рублей за «смачный поцелуй» и до 120 тыс. за «менее невинные развлечения», хотя не собирался реально платить.

Пара договорилась встретиться в Измайловском парке, где девушка прямо сообщила, что ей 14 лет, однако парень все равно совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

После этого он угрожал рассказать о произошедшем ее родным, если она расскажет о случившемся, а затем скрылся, однако вскоре был задержан. Суд приговорил юношу к 9,5 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней и добавил к сроку еще 1,5 года ограничения свободы.

Ранее нижегородский студент со знакомыми снимал порно с несовершеннолетними и продавал.

 
