Стало известно, где иностранные члены экипажа MV Hondius проведут карантин

Власти Нидерландов подготовят 23 портативных жилых модуля в порту Роттердама, где члены экипажа лайнера MV Hondius проведут шесть недель на обязательном карантине из-за вспышки хантавируса на судне. Об этом сообщил портал Hart van Nederland.

На борту судна остаются 27 человек — 25 членов экипажа и двое сотрудников Королевского института общественного здравоохранения и окружающей среды. Двое членов команды судна, а также оба работника ведомства являются нидерландскими подданными, поэтому они будут проходить карантин дома.

О вспышке хантавируса стало известно 4 мая. Лайнер MV Hondius выполнял рейс через Атлантику из Аргентины в Кабо-Верде, когда у части пассажиров появились симптомы тяжелого респираторного заболевания.

Хантавирус может вызывать опасные для жизни инфекции легких и почек. Заразиться им можно, вдыхая воздух, загрязненный мочой или пометом инфицированного грызуна (крысы или мыши). Среди симптомов жар, головная боль, боль в мышцах и проблемы с легкими и почками. Летальность хантавируса составляет около 38%.

Ранее Онищенко назвал опасные из-за хантавируса страны.