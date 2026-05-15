Во Франции жандармы спускают с гор замерзших участников нелегального рейва

Michael Bunel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французские жандармы эвакуируют последних участников нелегальной рейв-вечеринки, проходившей на высоте 1300 метров в департаменте Лозер, из-за резкого ухудшения погоды, пишет газета Figaro.

Решение об эвакуации приняла местная префектура после того, как температура упала и начался дождь со снегом, сделав мероприятие небезопасным.

Вечеринка стартовала накануне вечером у коммуны Сен-Прива-дю-Фо. Организаторы ожидали до 10 тысяч гостей, но собралось чуть более полутора тысяч. Из-за непогоды пострадали семь человек: двое заблудились во время ночного снегопада, их нашли с переохлаждением, остальным также потребовалась медицинская помощь.

К эвакуации привлекли 120 жандармов, пожарных и сотрудников Красного Креста. В соседних коммунах Польак-ан-Маржерид и Сен-Леже-дю-Мальзе развернули пункты обогрева.

Проведение рейва также спровоцировало конфликт с местными фермерами из профсоюза «Сельская координация». Они опасались, что мероприятие повредит их угодьям, и начали строить баррикады на подъездных дорогах. Несмотря на недовольство, многие из них все же помогли властям с вывозом людей, за что позже получили похвалу от главы департамента.

Рейвы в горной местности во Франции проводятся периодически вопреки запретам и часто сопряжены с неприятными инцидентами. В 2024 году похожая ситуация произошла в департаменте Дром, тогда участников пришлось спускать на вертолетах с высоты более полутора километров.

