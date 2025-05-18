Полиция нагрянула на вечеринку байкеров в Петербурге

Mash на Мойке: полиция приехала к мотоцентру Петербурга, где была вечеринка

На Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге полицейские машины заблокировали въезд и выезд у мотоцентра «Арсенал». Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По данным Telegram-канала, туда приехало около 10 автомобилей полиции.

Очевидцы рассказали, что до этого у байкеров была громкая вечеринка.

В декабре прошлого года в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов устроили рейд в арт-пространстве «Явление», где, по их информации, проходила закрытая ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-вечеринка «Круги свободы — бал». Источник утверждал, что на мероприятии по адресу проспект Обуховской обороны, 105 присутствовали десятки человек, среди которых были транссексуалы, трансгендеры и феминистки.

Силовики проверили законность вечеринки в арт-пространстве, установили личность и возраст участников мероприятия и обыскали помещение. В итоге в ходе рейда примерно 20 человек задержали и доставили в полицию «для разбирательства и профилактической работы». Кроме того, правоохранители изъяли литературу «с признаками экстремистского содержания» и наклейки.

Ранее ОМОН с собаками ворвался на концерт рэпера Mayot.