В Карелии вахтовик сжег напарника ради телефона и наушников

В Карелии будут судить мужчину, который обокрал знакомого и расправился с ним

В Карелии будут судить 39‑летнего жителя Ленинградской области, совершившего кражу, умышленный поджог и расправу над напарником. Об этом сообщает СУ СК России по республике.

По данным следствия, в начале декабря 2025 года обвиняемый распивал спиртное со знакомым в хозяйственной постройке в поселке Новая Вилга Прионежского района. Когда тот уснул, мужчина похитил его мобильный телефон, рюкзак, наушники и портативную колонку.

Чтобы скрыть следы преступления, он поджег висевшую на вешалке куртку и вышел, оставив жертву в горящем помещении с единственным выходом. Потерпевший отравился продуктами горения и не выжил, а строение полностью сгорело.

Поджигателя задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время он выслушает приговор.

