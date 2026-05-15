Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

В Карелии вахтовик сжег напарника ради телефона и наушников

В Карелии будут судить мужчину, который обокрал знакомого и расправился с ним
Shutterstock/FOTODOM

В Карелии будут судить 39‑летнего жителя Ленинградской области, совершившего кражу, умышленный поджог и расправу над напарником. Об этом сообщает СУ СК России по республике.

По данным следствия, в начале декабря 2025 года обвиняемый распивал спиртное со знакомым в хозяйственной постройке в поселке Новая Вилга Прионежского района. Когда тот уснул, мужчина похитил его мобильный телефон, рюкзак, наушники и портативную колонку.

Чтобы скрыть следы преступления, он поджег висевшую на вешалке куртку и вышел, оставив жертву в горящем помещении с единственным выходом. Потерпевший отравился продуктами горения и не выжил, а строение полностью сгорело.

Поджигателя задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время он выслушает приговор.

Ранее в Красноярском крае мужчина пытался сжечь дом, где спали экс-возлюбленная и ее дочь.

 
Теперь вы знаете
Налог на курьеров, закрытие магазинов и проблема неплатежей. Деловые новости недели
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!