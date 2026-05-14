В Красноярском крае мужчина пытался сжечь дом, где спала экс-возлюбленная и ее дочь

Telegram-канал Прокуратура Красноярского края

Суд приговорил 52‑летнего жителя Красноярского к девяти годам колонии строгого режима за попытку поджога дома бывшей сожительницы. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Инцидент произошел в феврале 2025 года в Балахте. По версии следствия, после расставания с женщиной мужчина пришел к ее дому ночью с бензином и лопатой. Злоумышленник разбил окно спальни, облил бензином подоконник и кровать, а затем поджег помещение, где спала его экс-возлюбленная.

Понимая, что в доме также находится 12‑летняя ее дочь, мужчина поджег крыльцо и входную дверь, перекрыв единственный прямой выход. Однако хозяйка дома успела покинуть комнату через окно вместе с ребенком.

Суд признал действия мужчины покушением на жизни двух лиц, с особой жестокостью и общеопасным способом. Фигуранта приговорили к девяти годам колонии строгого режима, а также ограничили в свободе на один год.

Ранее мужчина сжег лицо многодетной матери на электроплите под Волгоградом.

 
