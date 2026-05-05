Российский школьник пострадал из-за взрыва петарды, найденной на детской площадке

Под Воронежем 13-летний мальчик травмировался из-за петарды, которую нашел на детской площадке. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 3 мая в селе Новая Усмань. Мальчик гулял возле дома и заметил там петарду, которую подобрал и принес домой. В какой-то момент пиротехническое изделие сдетонировало прямо в руках у ребенка — в результате он получил серьезные травмы пальцев правой руки и был экстренно госпитализирован.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская, взрывотехническая и химическая экспертизы. Стражи порядка допрашивают свидетелей.

