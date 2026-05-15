Глава ВОЗ оценил ситуацию с распространением хантавируса

Новые случаи заражения хантавирусом могут возникнуть в ближайшие дни, но не следует считать их признаком распространения заболевания. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

«В связи с длительным инкубационным периодом, <...> в ближайшие дни может быть зафиксировано больше случаев заболевания, поскольку пассажиры возвращаются в свои страны, где проходят карантин и тестирование в специализированных учреждениях или дома», — сказал он.

О вспышке хантавируса стало известно 4 мая. Лайнер MV Hondius выполнял рейс через Атлантику из Аргентины в Кабо-Верде, когда у части пассажиров появились симптомы тяжелого респираторного заболевания.

Хантавирус может вызывать опасные для жизни инфекции легких и почек. Заразиться им можно, вдыхая воздух, загрязненный мочой или пометом инфицированного грызуна (крысы или мыши). Среди симптомов жар, головная боль, боль в мышцах и проблемы с легкими и почками. Летальность хантавируса составляет около 38%.

