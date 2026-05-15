Россельхознадзор проинспектирует армянские предприятия

Россельхознадзор проинспектирует предприятия Армении, поставки продукции которых в Россию были ранее приостановлены. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам переговоров главы Россельхознадзора Сергея Данкверта с руководителем армянского инспекционного органа Тиграном Петросяном было решено провести проверки предприятий Армении, чья продукция ранее попадала под ограничения. В частности, ведомство планирует проинспектировать производителей рыбной продукции, так как ранее была выявлена фальсификация: ввозимая под видом радужной форели рыба имела аномальный вес и окрас, что указывало на ее принадлежность к иным видам лососевых, характерным для европейских стран и попадающим под санкции.

Кроме того, из-за участившихся случаев обнаружения карантинных объектов в армянских растениях, включая цветочное хозяйство и плодоовощную продукцию, Россельхознадзор проведет инспекции растениеводческих предприятий республики, чтобы обеспечить безопасность и подлинность поступающих в Россию товаров.

