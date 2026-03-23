Девочка из Якутии рассказала, как 12 дней выживала одна в тайге

Светлана Павлова/ТАСС/Первый канал

Девочка из Якутии Карина Чикитова, которая в четырехлетнем возрасте провела 12 дней одна в тайге, рассказала, как ей удалось выжить в условиях дикой природы. Историю публикует aif.ru.

Об исчезновении Карины стало известно летом 2014 года. Четырехлетняя девочка играла во дворе с щенком и ушла в лес, не заметив, как потерялась. Родные забили тревогу только через несколько дней, поскольку думали, что ребенок находится у других членов семьи.

Девочка оказалась одна в тайге без еды и теплой одежды. Вокруг были болота и дикие животные. Но Карина, несмотря на малый возраст, не растерялась: питалась ягодами, пила воду из ручьев и делала себе укрытия из травы. Одну из ночей она провела в пустой берлоге, спасаясь от холода.

Карина рассказала, что однажды столкнулась с медведицей и медвежонком, однако животные не проявили к ней агрессии. Позже ей пришлось уходить от лесного пожара и пережить сильную грозу. Все это время с ней находился щенок, который согревал по ночам и подбадривал.

Поиски ребенка вели более ста человек с использованием вертолетов, тепловизоров и служебных собак. Спасатели обследовали десятки километров тайги. На 12-й день девочку нашли в высокой траве.

Сейчас Карине 13 лет. Она учится в школе и планирует стать врачом.

Ранее российские путешественники добрались до известной отшельницы Агафьи Лыковой.

 
