Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Минюст пополнил перечень иноагентов

Минюст внес в перечень иноагентов поэтессу Фанайлову и украинского блогера
Bulkin Sergey/Global Look Press

Минюст России пополнил реестр иностранных агентов новыми физическими и юридическими лицами. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В реестр включены журналист Георгий Биргер (признан в РФ иностранным агентом), социолог Сергей Ерофеев (признан в РФ иностранным агентом), украинский блогер Денис Казанский (признан в РФ иностранным агентом), советская и российская поэтесса Елена Фанайлова (признана в РФ иностранным агентом), ассоциация по охране окружающей среды «Охрана природы», информационно-аналитический центр «БАШНЯ», а также сообщество «Reforum Space Vilnius».

По данным ведомства, Фанайлова попала в список за участие в создании материалов иностранного агента и организации, признанной нежелательной на территории РФ, а также за распространение недостоверной информации о политике властей и выступления против спецоперации на Украине (СВО). Казанский, Биргер и Ерофеев также распространяли недостоверные сведения, выступали против СВО. Организации, включенные в реестр иноагентов, призывали к нарушению территориальной целостности РФ и получали поддержку из иностранных источников, утверждает Минюст.

Там уточнили, что из реестра в связи с ликвидацией исключены Фонд содействия развитию массовых коммуникаций и правовому просвещению «Так-Так-Так», ООО «ТЕНЕС» и частное учреждение «Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации».

До этого Минюст внес в список иноагентов режиссеров Мамина и Теплякова.

Ранее Оксимирону (признан в РФ иностранным агентом) запросили наказание за нарушение закона об иноагентах.

 
Теперь вы знаете
Грозит ли парам «проклятье седьмого года»? Когда на самом деле наступает кризис в отношениях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!