Минюст пополнил перечень иноагентов

Минюст России пополнил реестр иностранных агентов новыми физическими и юридическими лицами. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В реестр включены журналист Георгий Биргер (признан в РФ иностранным агентом), социолог Сергей Ерофеев (признан в РФ иностранным агентом), украинский блогер Денис Казанский (признан в РФ иностранным агентом), советская и российская поэтесса Елена Фанайлова (признана в РФ иностранным агентом), ассоциация по охране окружающей среды «Охрана природы», информационно-аналитический центр «БАШНЯ», а также сообщество «Reforum Space Vilnius».

По данным ведомства, Фанайлова попала в список за участие в создании материалов иностранного агента и организации, признанной нежелательной на территории РФ, а также за распространение недостоверной информации о политике властей и выступления против спецоперации на Украине (СВО). Казанский, Биргер и Ерофеев также распространяли недостоверные сведения, выступали против СВО. Организации, включенные в реестр иноагентов, призывали к нарушению территориальной целостности РФ и получали поддержку из иностранных источников, утверждает Минюст.

Там уточнили, что из реестра в связи с ликвидацией исключены Фонд содействия развитию массовых коммуникаций и правовому просвещению «Так-Так-Так», ООО «ТЕНЕС» и частное учреждение «Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации».

