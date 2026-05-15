Мигранта, избившего ребенка, заступившегося за мать, арестовали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге арестовали 19-летнего юношу, избившего 12-летнего пасынка
В Екатеринбурге суд арестовал иностранца, который избил 12-летнего сына своей возлюбленной, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Гражданин Казахстана Алим Маматов стал фигурантом дела по п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ и ч.1 ст.119 УК РФ.

«По версии следствия, мужчина систематически с января по май 2026 года наносил побои 12-летнему сыну сожительницы, а также высказал угрозы <...> его отцу. При задержании Маматов оказал сопротивление сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.

Маматов признал вину частично, заявив, что до сих не бил подростка и просто сорвался. Кроме того, он попросил прощения и раскаялся, заявив, что хотел зарегистрировать брак с матерью пострадавшего.

Сама 33-летняя екатеринбурженка просила не наказывать возлюбленного слишком сурово, утверждая, что уже «распрощалась бы с ним», если бы он избивал ее сына.

Железнодорожный районный суд избрал Маматову меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 июля 2026 года. Также стало известно, что его планируют выдворить из страны.

Решение о выдворении вынесут на основании приговора по уголовному делу. Если он получит реальный срок, то его депортируют после отбытия наказания, если условный — сразу после вынесения приговора.

Ранее мужчина зверски избил трехлетнюю дочь возлюбленной в Новосибирске.

 
