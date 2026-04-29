Мужчина забил трехлетнюю дочь возлюбленной в Новосибирске

В Новосибирске мужчину обвинили в том, что он забил трехлетнюю дочь своей избранницы. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 27 апреля в квартире на территории Железнодорожного района. По версии следствия, обвиняемый набросился на беззащитного ребенка жестоко избил его — обои пришлись по голове и телу малолетней. От полученных травм девочка потеряла сознание, ее доставили в больницу, однако врачам не удалось спасть ребенка.

Сожителя матери девочки задержали, ему предъявлено обвинение по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ. Следствие направило в суд ходатайство о заключении мужчины под стражу, назначен комплекс судебных экспертиз. Выясняются обстоятельства и условия, при которых все случилось.

Ранее россиянин избивал падчерицу проводом, ставил коленями на гречку и шесть раз надругался.