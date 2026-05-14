Врач рассказала, кому не стоит есть клубнику

Врач Павлюк: клубнику не стоит употреблять аллергикам
Клубнику не стоит употреблять людям с аллергией, а также индивидуальной непереносимостью. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила диетолог Наталья Павлюк.

«Если у человека есть аллергия на другие продукты, клубника может дать перекрестную реакцию. Может возникнуть покраснение лица и неприятные последствия. Людям с аллергией лучше не рисковать. Но в другом смысле ягода отлично вписывается в здоровый рацион», — сказала специалист.

Что касается сочетания клубники с молоком, оно вполне допустимо. С ягодой сочетается все, что не имеет лишнего сахара, добавила она.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что при выборе вкусной и полезной клубники важно в первую очередь обращать внимание на степень ее спелости. Для этого нужно оценить аромат ягод — ранние плоды, как правило, пахнут очень слабо.

Также она посоветовала оценить внешний вид клубники, в том числе — ее хвостик. Если он сухой и вялый, — это говорит о том, что ягоды долго хранились, их много часов везли, а потом держали на складах.

Ранее диетолог раскрыла пользу клубники для здоровья.

 
