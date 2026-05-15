Биолог раскрыла, можно ли расчесывать мокрые волосы

Биолог Лялина заявила, что расчесывание мокрых волос может повредить их
Мокрые волосы сильнее склонны к повреждениям из-за ломкости и эластичности, поэтому расчесываться, пока они не высохли хотя бы на 70%, не рекомендуется. Об этом «Газете.Ru» рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

«Расчесывать мокрые волосы не рекомендуется, это может привести к их повреждению. Когда волосы намокают, их структура меняется. Кутикула (внешний слой) приподнимается, а сам стержень становится более эластичным и податливым. В таком состоянии волос сильно растягивается и легко ломается. Мокрый волос теряет способность сопротивляться механическому воздействию, и грубое движение расческой может буквально «разорвать» волосок. Лучше всего дождаться, когда волосы станут хотя бы на 70–80% сухими, прежде чем приступать к расчесыванию. Если волосы очень густые или вьющиеся, используйте только гребень с очень редкими зубьями и обязательный кондиционирующий спрей», — сказала она.

