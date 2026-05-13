Терапевт рассказала, как предупредить появление выпирающей косточки на стопе

Терапевт Волгина: нужно отказаться от узкой обуви при выпирающей косточке на стопе

Выпирающая кость на большом пальце ноги может привести к искривлению остальных пальцев, перегрузке и разрушению суставов, а также артрозам и хроническим болям в спине. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

«Выпирающая косточка на большом пальце ноги — это ортопедическое заболевание под названием Hallux Valgus (вальгусная деформация первого пальца стопы). Данная патология носит прогрессирующий характер: первая плюсневая кость смещается наружу, а палец — внутрь, что что визуально проявляется в виде «шишки». Пациенты с такой деформацией сталкиваются с сильными болями при ходьбе, искривлению остальных пальцев, постоянной перегрузкой сустава, которая ведет к его разрушению, нарушением биомеханики походки, ведущим к неравномерному распределению нагрузки на колени, тазобедренные суставы и позвоночник, что может спровоцировать развитие артрозов и хронические боли в спине», — сказала она.

Терапевт уточнила, что основная причина патологии связана со слабостью связочно-мышечного аппарата стопы и неправильной нагрузкой.

«Предрасполагающими факторами являются ношение неудобной обуви: узкие носы и каблуки выше пяти сантиметров, длительное пребывание на ногах, избыток массы тела, гормональные нарушения, которые чаще встречаются у женщин, особенно после беременности или в период менопаузы. Иногда причина появления «косточки» — воспаление сустава из-за избытка мочевой кислоты (подагрический артрит), что требует специализированного лечения. На ранних стадиях исправить ситуацию помогают ортопедические стельки, супинаторы, ночные шины, упражнения. На запущенных стадиях рекомендуется хирургическое лечение (остеотомия)», — добавила она.

Волгина отметила, что для профилактики появления выпирающей косточки нужно отказаться от узкой обуви и высоких каблуков и регулярно выполнять упражнения на укрепление стоп.

«Для профилактики развития вальгусной деформации откажитесь от обуви с узкими носами и высокими каблуками в пользу широкого мыска и небольшого каблука два-четыре сантиметра. Носите индивидуальные ортопедические стельки или специальные межпальцевые разделители. Регулярно выполняйте упражнения для укрепления мышц стопы: собирание пальцами мелких предметов, раскатывание стопой теннисного мяча или скалки. При ожирении необходимо снижение веса, что уменьшит нагрузку на стопы. При выявлении подагры исключите из рациона алкоголь, красное мясо, ограничьте употребление продуктов с высоким содержанием пуринов для снижения уровня мочевой кислоты. Для точной диагностики стадии заболевания и выявления причин необходимо обратиться к врачу-ортопеду-травматологу на любом этапе развития патологии», — подчеркнула специалист.

