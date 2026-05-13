Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Терапевт рассказала, как предупредить появление выпирающей косточки на стопе

Терапевт Волгина: нужно отказаться от узкой обуви при выпирающей косточке на стопе
pemastockpic/Shutterstock/FOTODOM

Выпирающая кость на большом пальце ноги может привести к искривлению остальных пальцев, перегрузке и разрушению суставов, а также артрозам и хроническим болям в спине. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

«Выпирающая косточка на большом пальце ноги — это ортопедическое заболевание под названием Hallux Valgus (вальгусная деформация первого пальца стопы). Данная патология носит прогрессирующий характер: первая плюсневая кость смещается наружу, а палец — внутрь, что что визуально проявляется в виде «шишки». Пациенты с такой деформацией сталкиваются с сильными болями при ходьбе, искривлению остальных пальцев, постоянной перегрузкой сустава, которая ведет к его разрушению, нарушением биомеханики походки, ведущим к неравномерному распределению нагрузки на колени, тазобедренные суставы и позвоночник, что может спровоцировать развитие артрозов и хронические боли в спине», — сказала она.

Терапевт уточнила, что основная причина патологии связана со слабостью связочно-мышечного аппарата стопы и неправильной нагрузкой.

«Предрасполагающими факторами являются ношение неудобной обуви: узкие носы и каблуки выше пяти сантиметров, длительное пребывание на ногах, избыток массы тела, гормональные нарушения, которые чаще встречаются у женщин, особенно после беременности или в период менопаузы. Иногда причина появления «косточки» — воспаление сустава из-за избытка мочевой кислоты (подагрический артрит), что требует специализированного лечения. На ранних стадиях исправить ситуацию помогают ортопедические стельки, супинаторы, ночные шины, упражнения. На запущенных стадиях рекомендуется хирургическое лечение (остеотомия)», — добавила она.

Волгина отметила, что для профилактики появления выпирающей косточки нужно отказаться от узкой обуви и высоких каблуков и регулярно выполнять упражнения на укрепление стоп.

«Для профилактики развития вальгусной деформации откажитесь от обуви с узкими носами и высокими каблуками в пользу широкого мыска и небольшого каблука два-четыре сантиметра. Носите индивидуальные ортопедические стельки или специальные межпальцевые разделители. Регулярно выполняйте упражнения для укрепления мышц стопы: собирание пальцами мелких предметов, раскатывание стопой теннисного мяча или скалки. При ожирении необходимо снижение веса, что уменьшит нагрузку на стопы. При выявлении подагры исключите из рациона алкоголь, красное мясо, ограничьте употребление продуктов с высоким содержанием пуринов для снижения уровня мочевой кислоты. Для точной диагностики стадии заболевания и выявления причин необходимо обратиться к врачу-ортопеду-травматологу на любом этапе развития патологии», — подчеркнула специалист.

Ранее врач раскрыл, о каких болезнях может говорить шум в ушах.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!