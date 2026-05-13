Семьи обвинили мужа директора красногорского детсада в педофилии

Несколько семей из Подмосковья обвинили 50-летнего мужа руководительницы детсада в совершении действий сексуального характера в отношении детей. Об этом сообщает MSK1.ru.

О происходящем в учреждении Красногорска стало известно после того, как одна из семей обратилась в полицию. По словам родителей, их трехлетняя дочь посещала заведение и нареканий процесс не вызывал до момента, когда однажды девочка рассказала, что муж главы детсада показывал половые органы.

Помимо этого, мужчины якобы трогал ее, показывал видео непристойного характера и просил повторить увиденное. Обеспокоенные родители обратились к директору, но та заявила, что мужа в тот день на работе не было.

Родители обратились в полицию. Супруга мужчины его поддерживает. По ее мнению, у девочки есть ментальные отклонения, на деле ребенок здоров.

Когда возбудили уголовное дело, стало известно о еще нескольких пострадавших. Так, в одной семье мать обратила внимание на странную боязнь душа у дочери. Позже девочка рассказала, что мужчина трогал ее и показывал половой орган.

Россиянин помогает супруге в детском саду. Помимо мероприятий для подопечных, он якобы мог заниматься и другими активностями. Например, мыть девочек.

