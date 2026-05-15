Россия и Малайзия договорились упростить визовый режим

Минтуризма: Малайзия намерена ускорить процесс отмены виз с РФ
Малайзия рассчитывает ускорить введение безвизового режима с Россией. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь министерства туризма, искусств и культуры Малайзии Дато Шахаруддин бин Абу Сохот.

«Наше министерство иностранных дел занимается этим вопросом. Мы обсудим это с нашими коллегами, чтобы ускорить решение этого вопроса», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого стало известно, что министерство экономического развития России прорабатывает вопрос введения безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. В ведомстве отметили, что поездки в эти страны без виз могут стать доступными уже в ближайшее время.

В Минэкономразвития напомнили, что по состоянию на апрель 2026 года россияне могут посещать без виз 86 государств. Еще в 38 странах действует упрощенный порядок въезда — оформить документы можно онлайн или получить визу по прибытии.

Ранее сообщалось, что иностранцы стали реже посещать Россию.

 
