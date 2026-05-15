Брат вместе с компанией друзей похитил сестру из дома и изнасиловал

В Индии брат похитил и изнасиловал сестру из-за семейного спора о недвижимости

В Индии двух человек задержали по делу о групповом изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает Patna Press.

Инцидент произошел на участке ее семьи. Девушка закончила работу в коровнике и направлялась домой, когда двоюродный брат напал на нее, заткнул ей рот полотенцем и оттащил в поле, расположенное рядом.

Там молодого человека уже ждали еще четыре человека, которые изнасиловали девушку. При попытках сопротивления ее жестоко избивали. Позже ее крики услышал брат и бросился к полю, но к моменту, когда он пришел, компания уже скрылась.

Сейчас пострадавшая находится в больнице. Из-за тяжелых травм она не может даже говорить.

В результате полиция смогла поймать только двух участников. На данный момент идет расследование уголовного дела.

Известно, что между разными ветвями семьи уже длительное время идет земельный спор, который тянется с поколения их дедов. Была ли давняя ненависть причиной нападения, не уточняется.

Ранее компания мужчин несколько раз насиловала женщину и мочилась ей в еду.