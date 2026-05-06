В Омской области разбился самолет

В Омской области разбился легкомоторный самолет «Аэропракт-22». Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел около 13 часов местного времени вблизи деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района. Воздушное судно совершило падение при выполнении авиационных работ.

Самолет эксплуатируется ООО «Авиабаза».

Причины и обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются. Исполняющий обязанности Омского транспортного прокурора Айдар Альмухамедов выехал на место происшествия, говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратурой организованы мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.

