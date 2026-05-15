Минздрав обновит перечень стратегически значимых лекарств

Минздрав РФ в ближайшие недели рассмотрит новый пакет предложений, согласно которому будет обновлен перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС). Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Минпроторг подготовил новый пакет предложений, в который входят практически весь список ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов). В ближайшее время Минздрав его рассмотрит и вновь обновить перечень СЗЛС, добавил Глаголев.

В апреле Минздрав сформировал новый перечень СЗЛС, включив в него 206 препаратов, производимых на территории РФ. Уточняется, что предыдущий перечень содержал международные непатентованные наименования 215 лекарственных средств. Министерство не включило в новый список девять препаратов: антибиотик бензатина бензилпенициллин, препарат для лечения гипертензии бозентан, противоопухолевый препарат прокарбазин, тромболитическое средство при инфаркте проурокиназа, препарат для лечения гепатитов B и C пэгинтерферон альфа-2, препарат для тромболитической терапии тенектеплаза, противоопухолевый препарат фактор некроза опухоли альфа-1, противовирусный препарат цепэгинтерферон альфа-2b, адреналин эпинефрин.

Ранее Минздрав предложил разрешить использование экспериментальных лекарств без официальной регистрации.