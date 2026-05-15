«Может что-то не понимать»: Вассерман — о провале Онищенко на ЕГЭ

Академик РАН Геннадий Онищенко признался, что не смог сдать ЕГЭ. Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил «Газете.Ru», что профессор заканчивал школу очень давно, поэтому может не понимать современную программу, однако для нынешних школьников она не составляет труда.

«Во-первых, если ему попалось задание, где надо только ставить крестики в клеточках, то это скорее всего задание каких-то прошлых лет. Насколько мне известно, в современных пакетах задач ЕГЭ таких вопросов очень мало. Во-вторых, учитывая, как давно он заканчивал школу, и учитывая, что заканчивал он ее по совершенно другой учебной программе, он действительно может что-то в новой программе не понимать, но это не значит, что ее не понимают те, кто по ней учился. Я тоже, кстати, не уверен, что смогу сдать нынешние экзамены в полном объеме. Я все-таки школу закончил в 1969 году и с тех пор, конечно, многое из школьной программы позабыл», — сказал он.

Вассерман отметил, что основной стресс для современных школьников — это не чрезмерная нагрузка, а паника родителей.

«Что же касается стрессов, я начиная с шестого класса, а тогда в школу шли в семь лет и учились десять лет, каждый год сдавал от четырех до шести экзаменов, и ничего. Ни я, ни кто бы то ни было из моих одноклассников от этого не страдал, это считалось нормальной нагрузкой. Думаю, что и для нынешних детей главную часть нагрузки создают не сами экзамены, а паника родителей о том, что нагрузка детей чрезмерна», — добавил он.

Накануне заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко признался, что не смог сдать ЕГЭ. По его словам, на эту попытку он пошел по просьбе главы Минпросвещения, однако, получив свой вариант экзамена, осознал, что ничего в нем не понимает. Он подчеркнул, что экзамен – это само по себе стрессовое мероприятие, но если раньше это было «по-человечески» понятное испытание, на котором дети писали сочинения, изложения и решали примеры, то теперь это ЕГЭ, в котором нужно ставить «крестики-нолики».

Свою попытку сдать ЕГЭ Онищенко сравнил с экзаменом на права, где учащимся выдавался тест с вариантами ответа, который можно было «угадать».

