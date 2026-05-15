Тушу ставшего героем СМИ кита Тимми предположительно нашли на датском побережье

Telegraaf: в найденной у берега Дании туше кита могут опознать знаменитого Тимми
На датском побережье обнаружена туша кита, которая может принадлежать знаменитому Тимми, прославившемуся после длительных попыток спасателей вытащить его с мелководья. Об этом сообщает De Telegraaf со ссылкой на местное агентство по охране окружающей среды.

Тушу заметили утром в пятницу примерно в 75 м от берега острова Анхольт в проливе Эресунн между Данией и Швецией. В течение дня планируется поднять кита на поверхность и провести необходимые анализы. По их итогам станет ясно, Тимми это или нет. Датские специалисты уточнили, что участие в исследовании будут принимать их коллеги из Германии.

Пока предположения о том, что найденный кит — это Тимми, — базируются на внушительных габаритах: горбатые киты достигают от 10 до 15 метров в длину.

Эксперты ранее уже предупреждали, что Тимми может не пережить последствий стресса, вызванный несколькими застреваниями на мели, длительным пребыванием в неподвижности, обезвоживанием и действиями спасателей.

По данным немецкой Bild, признаки жизни Тимми перестали фиксировать еще с воскресенья — остается неясным, может ли это быть связано с поломкой трекера.

Ранее волонтеры сумели выпустить Тимми в Северное море.

 
