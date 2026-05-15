У бывшего дагестанского чиновника изъяли имущество на сотни миллионов рублей

Суд изъял имущество на ₽310 млн у экс-главы соцфонда в Дагестане и его семьи

Буйнакский районный суд Дагестана конфисковал имущество, которое принадлежало экс-главе отделения Социального фонда России и его семье на сумму более 310 млн руб. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу судов региона.

«Суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход РФ недвижимости, приобретенной бывшим руководителем местного отделения Социального фонда России и членами его семьи», – отметили в пресс-службе.

По информации агентства, установлено, что в период с 2009 по 2024 год общий доход бывшего чиновника, его гражданской жены и сестры составил 11 млн руб., однако в этом периоде они оформили имущество, стоимость которого составляла более 78 млн руб. Эксперты отмечают, что рыночная стоимость их имущества составляет свыше 310 млн руб. Законное происхождение денежных средств, на которые была приобретена и построена недвижимость, фигурант подтвердить не смог.

В итоге суд постановил обратить в доход Российской Федерации шестиэтажное нежилое здание площадью 2,8 тыс. квадратных метров, квартиру площадью 72 квадратных метра и два участка. Вся недвижимость находится в Буйнакске.

