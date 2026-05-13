Экс-замгубернатора Кубани дала показания о коррупции внутри власти региона

Экс-замгубернатор Кубани Анна Минькова сотрудничает со следствием и дала подробные показания о коррупционных деяниях представителей органов власти региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника агентства, условный приговор Миньковой стал следствием того, что осужденная признала вину и дала подробные показания о коррупционных деяниях, совершенных представителями органов власти региона.

Cуд, с учетом смягчающих вину обстоятельств (полное признание вины, явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, возмещение ущерба потерпевшему в полном объеме, наличие на иждивении двух малолетних детей и матери-пенсионера, а также наличие наград и поощрений), назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет шесть месяцев со штрафом в размере 700 000 рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе на три года. При этом в соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком пять лет.

В апреле этого года стало известно, что в обвинительное заключение бывшей вице-губернатора Кубани была добавлена статья, касающаяся легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем.

До этого суд обратил в доход государства имущества, принадлежащего Миньковой и членам ее семьи. В попытке скрыть истинное финансовое положение, Минькова регистрировала активы на своих родственников. Общая стоимость изъятого имущества, состоящего из 21 объекта движимого и недвижимого, оценивается примерно в 110,6 млн рублей по балансовой стоимости, при этом его рыночная стоимость достигает около 338,6 млн рублей.

Ранее главу Западно-Сибирской железной дороги арестовали по делу о взятке на 50 млн рублей.