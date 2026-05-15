Лукашенко рассказал о религиозном бренде Белоруссии

Межконфессиональный мир является брендом Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с Франклином Грэмом — президентом Евангелистской ассоциации Билли Грэма. Об этом сообщает БелТА.

Глава государства подчеркнул, что в стране мирно сосуществуют и взаимодействуют 25 различных конфессий. Лукашенко отметил, что белорусская сторона по-настоящему гордится сложившейся атмосферой согласия между религиозными общинами. Особое внимание он уделил представленности протестантских организаций: по его словам, в Белоруссии действуют 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений.

«Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено», — обратился президент к гостю, подчеркивая открытость и терпимость белорусского общества.

Встреча продолжила серию диалогов Лукашенко с представителями различных религиозных организаций, которые проходят в Минске. Белорусский лидер неоднократно подчеркивал, что сохранение гражданского мира и согласия между людьми разных вероисповеданий остается одним из главных приоритетов государственной политики.

