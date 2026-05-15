Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Лукашенко рассказал о религиозном бренде Белоруссии

Лукашенко: межконфессиональный мир является брендом Белоруссии
Гавриил Григоров/РИА Новости

Межконфессиональный мир является брендом Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с Франклином Грэмом — президентом Евангелистской ассоциации Билли Грэма. Об этом сообщает БелТА.

Глава государства подчеркнул, что в стране мирно сосуществуют и взаимодействуют 25 различных конфессий. Лукашенко отметил, что белорусская сторона по-настоящему гордится сложившейся атмосферой согласия между религиозными общинами. Особое внимание он уделил представленности протестантских организаций: по его словам, в Белоруссии действуют 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений.

«Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено», — обратился президент к гостю, подчеркивая открытость и терпимость белорусского общества.

Встреча продолжила серию диалогов Лукашенко с представителями различных религиозных организаций, которые проходят в Минске. Белорусский лидер неоднократно подчеркивал, что сохранение гражданского мира и согласия между людьми разных вероисповеданий остается одним из главных приоритетов государственной политики.

Ранее в РПЦ оценили слова Лукашенко о Боге-белорусе.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!