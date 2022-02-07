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В РПЦ оценили слова Лукашенко о Боге-белорусе

Священник Лоргус: слова Лукашенко о Боге-белорусе схожи с языческими идеями

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Утверждения о национальности Бога схожи с язычеством. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал священник РПЦ и психолог Андрей Лоргус, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он считает Бога белорусом.

«Большинство христиан и России, и Белоруссии, и Украины не ставят вопрос о национальной принадлежности Бога, не принято об этом рассуждать. У Бога не может быть никакой национальности, не может быть даже так поставлен вопрос. Если говорить о личности сына божьего Иисуса Христа, конечно, он был из еврейского народа, в этом никто не сомневается», — сказал священник.

Лоргус напомнил, что искушение указать национальность Бога возникало во многих странах.

«Почему мы говорим «язычество»? Язык — это в переводе со славянского «народ». Язычество — это была народная религия, где у каждого народа есть свои боги. И то, что сейчас, уже в постхристианскую эпоху, многие народы возвращаются к своим языческим корням — это, в том числе, попытка новой национальной религиозной идентичности», — отметил он.

По его словам, понятно, зачем это людям, но «совершенно глупо с точки зрения народа, государства, политики и так далее».

Ранее Лукашенко заявил, что считает Бога белорусом. «Он [Бог] же меня в середине 90-х кинул на эту сковородку, вот еще кое-когда помогает», — отметил белорусский лидер. Он также подчеркнул, что Господь активно поддерживает руководство республики.

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