Названы препараты, которые могут приводить к одышке

Обычно одышку считают симптомом заболеваний сердечной или бронхолегочной систем. Однако иногда одышка может быть побочным эффектом от приема лекарственных препаратов, например бета-блокаторов (пропранолол, соталол, карведилол и другие), нитратов, статинов или ацетилсалициловой кислоты, — об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог, младший научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Екатерина Алимова.

«Чаще побочные эффекты у препаратов выражаются в виде кашля, нежели одышки. Например, кашель часто появляется при приеме препаратов группы ингибиторов АПФ (эналаприл, периндоприл, лизиноприл и так далее). К одышке же могут привести неселективные бета-блокаторы (пропранолол, соталол, карведилол и другие), ацетилсалициловая кислота. Описаны возможные побочные эффекты в виде одышки при приеме нитратов и крайне редко при приеме статинов», — объяснила доктор.

Если одышка была побочным эффектом, то она пропадает после отмены лекарств. Кроме того, по словам кардиолога, при патологии, кроме одышки, чаще присутствуют и другие жалобы.

«При сердечной патологии одышка — не единственный симптом, как правило, возникают отеки нижних конечностей, может быть боль в груди, возникает нарушение ритма, повышение давления. Кроме того, одышка — частый симптом заболеваний органов бронхолегочной системы, поэтому необходимо проводить дифференциальную диагностику с патологией этой системы в первую очередь. Одышка может возникать при анемии (снижении гемоглобина в крови), при заболеваниях щитовидной железы. Кроме того, бывают варианты психогенной одышки», — объяснила доктор.

Детренированность организма, избыточный вес или ожирение могут приводить к одышке. Такая одышка, как правило, у человека давно, без ухудшения или имеет четкую связь с началом новой, повышенной нагрузки.

«Если одышка действительно связана с сердечной причиной, то какая-либо дыхательная гимнастика не поможет в ее устранении, потому что основная проблема в сердце, а не бронхолегочной системе. При одышке разрешены любые виды аэробной нагрузки (плавание, ходьба, танцы, легкий бег), следует избегать силовые нагрузки, резкие и интенсивные нагрузки (которых ранее не было), любую нагрузку в жару, при очень высокой влажности, при плохом самочувствии. Если нагрузка приводит к сильной одышке, то такая нагрузка не подходит», — заключила доктор.

