В Вологде пьяный водитель едва не откусил полицейскому палец

В Вологде прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, который при задержании напал на полицейского. Об этом сообщает портал «Вологда поиск».

Сотрудники ДПС остановили автомобиль Audi Q8 без номеров. Инспекторы попросили водителя предоставить документы, однако он отказался показывать права, начал оскорблять стражей порядка и попытался скрыться, сев за руль.

Сбежать нарушителю не удалось, когда правоохранители попытались застегнуть на нем наручники, мужчина укусил одного из полицейских за палец. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, 50-летнему обвиняемому может грозить д пяти лет лишения свободы.

До этого на Алтае мужчина облил полицейских горючим и угрожал сжечь, во время погони пьяный водитель заскочил в дом, вышел с ведром, наполненным горючей жидкостью, вылил ее через забор на полицейских и на свой автомобиль, пригрозив поджогом. После этого злоумышленник попытался поджечь пропитанную бензином тряпку, но его успели скрутить. Возбуждено уголовное дело.

