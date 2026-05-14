Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

В Вологде пьяный водитель едва не откусил полицейскому палец

В Вологде будут судить водителя, укусившего полицейского за палец
Артем Сизов/«Газета.Ru»

В Вологде прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, который при задержании напал на полицейского. Об этом сообщает портал «Вологда поиск».

Сотрудники ДПС остановили автомобиль Audi Q8 без номеров. Инспекторы попросили водителя предоставить документы, однако он отказался показывать права, начал оскорблять стражей порядка и попытался скрыться, сев за руль.

Сбежать нарушителю не удалось, когда правоохранители попытались застегнуть на нем наручники, мужчина укусил одного из полицейских за палец. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, 50-летнему обвиняемому может грозить д пяти лет лишения свободы.

До этого на Алтае мужчина облил полицейских горючим и угрожал сжечь, во время погони пьяный водитель заскочил в дом, вышел с ведром, наполненным горючей жидкостью, вылил ее через забор на полицейских и на свой автомобиль, пригрозив поджогом. После этого злоумышленник попытался поджечь пропитанную бензином тряпку, но его успели скрутить. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяный житель Камчатки напал на полицейского в наркодиспансере.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!