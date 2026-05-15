В Госдуме просят Путина о доработке закона об особо охраняемых природных территориях

Лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к президенту Владимиру Путину, попросив его дать поручение о доработке законопроекта об особо охраняемых природных территориях (ООПТ). По мнению депутата, закон позволит недоброжелателям захватить заповедники и национальные парки. Об этом Миронов рассказал «Газете.Ru», копия письма есть в распоряжении редакции.

«Наша фракция выступала категорически против правительственного законопроекта об освоении ООПТ. Мы понимаем, что он воплощает давние мечты лоббистов и коммерсантов, которые не первый раз пытаются подобраться к «лакомым» землям заповедников и нацпарков. С принятием законопроекта их давление, в том числе на региональные власти, в разы усилится. Инициатива угрожает всей заповедной системе страны, на эти риски я указываю в обращении к президенту России и прошу Владимира Владимировича дать поручение о доработке законопроекта», — заявил он.

Принятый закон об особо охраняемых территориях, как отметил Миронов, допускает изъятие заповедных земель под объекты федерального и регионального значения.

«Особо охраняемые природные территории сами по себе являются объектами государственного значения. Утрата уникальных природных участков невосполнима, их невозможно заменить или компенсировать денежными выплатами. Законопроект в представленной редакции создает не просто прецедент, а системный правовой механизм, позволяющий принимать решения об использовании ООПТ для хозяйственных нужд», — говорится в письме.

Миронов предложил проводить государственную экспертизу, любой вопрос о природных территориях должен рассматриваться в индивидуальном порядке.

«Решения об использовании заповедных земель, если и могут приниматься, то только в исключительных случаях и формате отдельных федеральных законов – так было с решениями по БАМу и Транссибу. Обязательно должна проводиться государственная экологическая экспертиза на стадии предпроектного обоснования, участки ООПТ должны оставаться в госсобственности – никакой распродажи заповедных земель и «конвейера» по их освоению», — сообщается в тексте письма.

