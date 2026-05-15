Эксперт объяснила, можно ли избежать увольнения при отказе подписать приказ

Если работника решено уволить, однако он отказывается подписать соответствующий приказ, то это не делает процедуру незаконной. Согласно ТК РФ работодатель обязан лишь составить документ, а затем показать его сотруднику, отдав на подпись, причем без этой подписи увольнение все равно состоится, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«Если сотрудник отказывается подписывать, это не мешает расторгнуть трудовой договор — главное, чтобы всё было оформлено правильно и работник был предупреждён», — отметила эксперт.

При этом отсутствие подписи сотрудника создаёт риски для руководства компании, так как позднее работник может обратиться в суд и заявить, что его не ознакомили с приказом, потребовав восстановления в должности. Чтобы избежать такого сценария чаще всего на процедуру подписания приказа приглашаются как руководитель, так и двое свидетелей, а при отказе уволенного поставить подпись оформляется соответствующий акт, объяснила Санина.

«После этого сотруднику предлагают подписать сам акт. Если он отказывается и здесь, делают об этом отметку и заверяют подписями свидетелей», — заключила специалист.

Ранее россиянам напомнили, что они могут получить по больничному от 20 тыс. рублей при увольнении в мае.