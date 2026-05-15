Эксперт объяснила, можно ли избежать увольнения при отказе подписать приказ

ShutterOK/Shutterstock/FOTODOM

Если работника решено уволить, однако он отказывается подписать соответствующий приказ, то это не делает процедуру незаконной. Согласно ТК РФ работодатель обязан лишь составить документ, а затем показать его сотруднику, отдав на подпись, причем без этой подписи увольнение все равно состоится, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«Если сотрудник отказывается подписывать, это не мешает расторгнуть трудовой договор — главное, чтобы всё было оформлено правильно и работник был предупреждён», — отметила эксперт.

При этом отсутствие подписи сотрудника создаёт риски для руководства компании, так как позднее работник может обратиться в суд и заявить, что его не ознакомили с приказом, потребовав восстановления в должности. Чтобы избежать такого сценария чаще всего на процедуру подписания приказа приглашаются как руководитель, так и двое свидетелей, а при отказе уволенного поставить подпись оформляется соответствующий акт, объяснила Санина.

«После этого сотруднику предлагают подписать сам акт. Если он отказывается и здесь, делают об этом отметку и заверяют подписями свидетелей», — заключила специалист.

Ранее россиянам напомнили, что они могут получить по больничному от 20 тыс. рублей при увольнении в мае.

 
