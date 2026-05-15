Врач предупредила россиян о риске подхватить столбняк на даче

Инфекционист Болдырева: заноза, рана или порез на даче могут заразить столбняком
При повреждении кожи на дачном участке – например, небольшом порезе или проколе, высок риск заразиться столбняком. Это тяжелое инфекционное заболевание, которое распространяется спорами столбнячной палочки, устойчивой к большинству антисептиков. Побороть их можно только с помощью вакцинации, предупредила в беседе с RT врач-инфекционист медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Болдырева.

По её словам, наиболее опасны глубокие раны – такие, как проколы (например, гвоздем), занозы. Однако и лёгкие порезы могут привести к заражению, если в них попадут споры столбнячной палочки.

Самый надёжный способ защиты – это прививка, так как обработка раны большинством антисептиков не помогает. Кроме того, важно всегда учитывать риски и соблюдать меры профилактики, подчеркнула Болдырева.

«При работе с землёй, навозом, сборе ягод, грибов и в целом на природе и на даче важно соблюдать осторожность: использовать плотные садовые перчатки и обувь с плотной подошвой, особенно при работе с острыми инструментами, тщательно мыть руки после работы», — отметила врач.

Если раны избежать не удалось, то нужно провести экстренную профилактику столбняка, как можно оперативнее обратившись в больницу или травмпункт. По словам инфекциониста, на месте специалисты сами решат, какая помощь нужна пострадавшему – иногда достаточно обработки раны, иногда нужна ревакцинация. Если же человек вообще не привит и получил опасную рану, то может потребоваться введение противостолбнячного иммуноглобулина вместе с анатоксином.

При получении травмы, особенно если это глубокая, колотая рана или укус животного, не нужно ждать появления симптомов – важно сразу обратиться к врачу, подчеркнула инфекционист. Когда появятся признаки болезни профилактика уже может оказаться бесполезной – останется только госпитализировать пострадавшего в отделение реанимации и интенсивной терапии, заключила врач.

Россиян ранее призывали вовремя вакцинироваться от трёх опаснейших болезней, включая столбняк.

 
